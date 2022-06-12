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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve küçük kızın duygusal anları! Dakikalarca sarılıp ağlaştılar! "Sen ağlarsan ben de ağlarım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van’da düzenlenen buluşmada, kendisine sarılarak ağlayan kız çocuğunu teselli etti.

Van Beşyol Meydanı'nda binlerce vatandaş geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir coşkuyla karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenen programda minik misafiriyle duygusal anlar yaşadı. Tayyip dedesine sarılan küçük kız göz yaşlarını tutamayınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Sen ağlarsan ben de ağlarım" tesellisi geldi.

screenshot-1-001.jpgCumhurbaşkanı Erdoğan ve küçük kızın duygusal anları! Dakikalarca sarılıp ağlaştılar! Sen ağlarsan ben de ağlarım

"SEN AĞLARSAN BEN DE AĞLARIM"

Sahneye gelen küçük kız "Şu an çok mutluyum. Cumhurbaşkanım sizi çok seviyorum. Her zaman hayalimdi sizi bu kadar yakından görmek" diyerek gözyaşlarına boğulurken, dakikalarca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarıldı. O anlar kameralara yansırken, sosyal medya kullanıcılarından "Çocuk kimi seveceğini en iyi bilendir" yorumları geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve küçük kızın duygusal anları! Dakikalarca sarılıp ağlaştılar! Sen ağlarsan ben de ağlarım

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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