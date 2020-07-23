Erdoğan ve Bahçeli Ayasofya'da incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) sonrası İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Ayasofya Camisi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve yetkililer eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın kılınacak Cuma namazıyla 86 sene sonra yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de ona katıldı.

AYASOFYA CAMİİ, CUMA NAMAZI İLE İBADETE AÇILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bundan 4 gün önce Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunmuştu.

Ayasofya Camii, yarın Cuma namazı ile yeniden ibadete açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camisi'nde son incelemeleri yaptı.

AYASOFYA'DA CUMA PROGRAMI BELLİ OLDU

Ayasofya Cami-i Şerifi'nde 86 sene sonra sonra yarın kılınacak cuma namazı öncesi sela ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, sabah 10.00'da sela ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur'an-ı Kerim okunacak.

Türkiye'nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okuyacak, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden İhlas, Felak ve Nas'ı tilavet edecek.

Daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak.

AYASOFYA'YA CAMİ TABELASI ASILDI

Ayasofya Camii'ne "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" tabelası asıldı.