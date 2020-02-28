Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin yüz yüze görüşme kararı aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

İletişim Başkanı Altun, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmeleri kararlaştırıldı" ifadelerini kullandı. Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Trump, Macron, Merkel ve Boris Johnson'la da görüşme yapacağını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada da iki liderin görüşme ayarlama konusunda mutabık olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise yaptığı açıklamada "Rusya Türkiye ile İdlib'de koordinasyonu sürdürmeye hazır" ifadelerini kullandı.

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