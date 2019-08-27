Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin ortak basın toplantısı düzenledi

Görüşme sonrası Başkan Erdoğan ve Putin ortak basın açıklaması düzenledi.

Rus lider Putin'in konuşmalarından satır başları;

S-400 projesinde beraber çalışıyoruz.

Uluslararası ve bölgesel gündemi ele aldık.

Bu, bu yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk gelişi değil.

Eylülü ortasında Ankara’ya geleceğiz. Astana garantörleri olarak toplantı gerçekleştireceğiz.

Sayın Erdoğan Moskova’daki enerji haftasına davet edildi.

İlişkilerimiz karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkar temelinde yürütülüyor.

Rusya ve Türkiye enerji alanında da işbirliği halinde.

Gerek Akkuyu gerek Türk akımı projeleri en üst düzey ekoloji ekonomi kaygılarını gözeterek gerçekleştiriliyor.;Türkiye Rus turistler arasında büyük bir popülerliğe sahip. 6 milyon vatandaşımız Türkiye’de tatil yaptı.

Özel pasaportlara vizesiz geçişi başlattık.

Suriye krizinde en etkili çalışan formatlardan biri Astana süreci.

Sayın Erdoğan ile şunları görüştük:

Suriye anayasa komitesinin oluşturulması ve çalışmalara başlaması.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Rusya’da bu fuar sebebiyle bulunmaktan duyduğum memnuiyeti özellikle belirtmek istiyorum.

17-22 eylül tarihlerinde düzenleyeceğimiz Teknofest’te biz de Rus dostlarımızı İstanbul’da ağırlamak istiyoruz.

Bu sene turizmde rekora koşuyoruz. Rus turistlerin sayısı yüzde 14 arttı.

Rejimin sivil alt yapıyı hedef alan saldırıları İdlib’de tesis ettiğimiz sükuneti bozdu.

İdlib’de rejim saldırıları sonucu Mayıs ayından beri 500’ü aşkın masum insan hayatını kaybetti. Yüz binlerce İdlib’li evleri terk etmek zorunda kaldı.

3,5 milyon Suriyeli yeni bir insani felaketle karşı karşıya.

Rejimin terörizmle mücadele bahanesiyle sivillere ölüm yağdırması kabul edilemez.

Sivilleri hedef alan saldırlar radikal unsurları da kışkırtmaktadır.

Meşru müdafaa hakkımız özellikle sınırlarımız boyunca bizi müdafaaya sevk etmektedir.

Ülkemizin bu konudaki kararlılığını değerli dostum Putin’e de ifade ettim.

İdlib’de Astana ruhuna uygun hareket etmeliyiz.

Soçi Mutabakatı ile üzerimize düşen sorumlulukları ancak rejimin saldırılarına son verilmesiyle yerine getirebiliriz.