Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu

Kısıtlamaların olmadığı Kurban Bayramında vatandaşlar, şehir değiştirerek akrabaları ile yan yana olmayı veyahut tatil yapmak amacıyla şehir değiştirirken siyasi parti liderlerinin de bayram programları belli oldu .

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere arife günü olan 19 Temmuz'da KKTC'ye gidecek. Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik edecek. Erdoğan, Şentop ve Bahçeli bayramın birinci günü de KKTC'de olacak, bayram namazını burada kılacak. Erdoğan, Şentop ve Bahçeli, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı programına iştirak edecek.

KIBRIS SONRASI ANKARA'YA DÖNECEKLER

Şentop'un daha sonra Tekirdağ'a geçeceği, Bahçeli'nin de törenlere katılımın ardından bayramın birinci günü akşamı Ankara'ya döneceği belirtildi. Bahçeli, bayramın diğer günlerinde Ankara'da olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kurban Bayramı'na Ankara'da girecek.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER AİLESİYLE BİRLİKTE OLACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nı ailesiyle Ankara dışında geçirecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ise Kurban Bayramını İstanbul'da ailesiyle birlikte geçirecek.

DİĞER SİYASİ PARTİ LİDERLERİNİN PROGRAMI

HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar Ankara'da, Pervin Buldan ise İstanbul'da olacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayramı Eskişehir'de, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise memleketi Afyonkarahisar'da karşılayacak.

Bayramda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara'da, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Balıkesir’de olacak.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül bayramı İstanbul'da kutlayacak.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, bayramın birinci günü KKTC'deki törenlere katılacak.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bayramı memleketi Yalova'nın Elmalık köyündeki evinde geçirecek.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de bayramı Ankara'da karşılayacak.