Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yardımcısı Fuat Oktay, Rıza Kayaalp’i tebrik etti

Milli Güreşçimiz Rıza Kayaalp, Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

''FİNAL'DE SENDEN TUŞ BELİYORDUM''

Kayaalp'i Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla arayarak tebrik etti. Milli sporcumuzu kutlayan Erdoğan telefonda, Kayaalp'e ''3-1 ile kazanman bize yetmez senden tuş ederek kazanmanı bekliyorum" derken, Kayaalp de, "İki maçta sayı tuşu, yarı final maçında da tuşladım ama final maçları zorlu geçiyor ama inşallah 11. maçı tuşla kazanacağım" dedi.

''TEBRİKLER ŞAMPİYON''

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Tebrikler şampiyon. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ve 10. kez Avrupa şampiyonu olarak güreş tarihine geçen milli sporcumuz Rıza Kayaalp'i yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

AİLESİ MAÇI BÖYLE İZLEDİ

Rıza Kayaalp’in Yozgat’ta yaşayan ailesi final maçını vlerinde televizyondan heyecanla izledi.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan anne Sevgi Kayaalp, "Çok heyecanlıydık, dua ettik, Rabbime yalvardık. 10. Avrupa şampiyonluğunu da aldık. Çok gururluyum, çok mutluyum. Darısı olimpiyat şampiyonluğuna inşallah. Oğlumun kazanacağına çok inançlıydık, çok heyecanlıyım ve mutluyum” şeklinde konuştu.

Baba Kelami Kayaalp de, "Oğlumun başarısı için çok mutluyuz, gururluyuz. Vatana millete hayırlı olsun. Oğlum bayrağımızı göklere çektirdi, dalgalandırdı. 10 kez Avrupa şampiyonu oldu. İnşallah darısı olimpiyatlara, orada da başarı olmasını istiyoruz” dedi.