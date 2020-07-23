Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yüksek Askerî Şûra üyeleri bugün gerçekleştirilecek olan Yüksek Askerî Şûra toplantısı önce Anıtkabir'i ziyaret etti.

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Errdoğan deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak 2020 yılı toplantısı vesilesiyle huzurunda bulunuyoruz. Kurduğun ve bizlere emanet ettiğin Türkiye Cumhuriyeti'ni 2023 hedeflerine ulaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Suriye'den Libya'ya Doğu Akdeniz'den terörle mücadeleye kadar farklı cephelerde elde ettiğimiz tarihi başarılar ülkemizin gücünü ve ordumuzun yeteneklerini ortaya koymaktadır.

Yüksek disiplini, vazife şuuru, caydırıcılığı ve üstün kabiliyetleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri kem gözlere karşı vatanımızın güvenliği ve bekasının teminatı olmayı sürdürmektedir. Bu düşüncelerle zatıalinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, Şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ruhun şad olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ay yıldız motifli çelengi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde hatıra fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

YAŞ'A KATILACAK İSİMLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak YAŞ toplantısında şura üyeleri olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.