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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı El Aissami ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı El Aissami ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami'yi kabul etti.

Kaynak: İHA

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