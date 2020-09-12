Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir darbe, meşru, milli, masum, onurlu değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül askeri darbesinin 40. yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Türkiye demokrasi sürecine en erken katılan ülkeler arasındadır.

Türkiye'de bugüne kadar yapılmış veya teşebbüs edilmiş hiçbir darbe, özelikle vesayetin hiçbir oyunu, meşru, milli, masum, onurlu değildir.

Milletimiz 15 Temmuz'da gösterdiği cesaret ve kahramanlıkla, ortaya koyduğu dirayetli duruşla, geçmişteki kirli senaryolarla da hesaplaşmıştır

Her darbe bir önceki darbenin eksiklerini, yarım bıraktıklarını, başaramadıklarını tamamlamak amacıyla gerçekleşmiştir.

Hiçbir darbe, meşru, milli, masum, onurlu değildir.

Türkiye'yi 12 Eylül darbesine hazırlayan karanlık odak, hiç şüphesiz darbe sonrasının planlamasını da yapmıştır.

Askeri rejimin bu ülkenin milli ve yerli tüm unsurlarının birikimlerini yok etme gayretinin FETÖ'nün önünü açmak için olduğunu bugün daha iyi görebiliyoruz.

Darbe ve vesayet düzeni, Türkiye'ye doğrudan müdahalenin ağır sonuçlarıyla karşılaşmak istemeyenlerin hep vazgeçilmez araçları olmuştur.

Son dönemde sıkça gündeme getirilen pek çok sancılı meselenin kökünde yine 12 Eylül'de tohumları atılan sosyal çarpıklıklar ve sapkınlıklar vardır.

Bizi hedeflerimizden uzaklaştırmak, yeniden darbe ve vesayet kısır döngüsüne hapsetmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar.

MACRON'A SERT ÇIKTI: "TÜRKİYE'YLE UĞRAŞMA"

Sayın Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak.

Senin (Macron) tarih bilgin de yok. Sen Fransa'nın tarihini de bilmiyorsun. Önce Türk milletiyle uğraşma, Türkiye'yle uğraşma.

"Ülkemizin, Yassıada duruşmalarında tutuklulara 'Sizi buraya tıkan irade böyle istiyor.' diyen yargı anlayışından, 15 Temmuz'da darbecilere karşı derhal harekete geçen bir yargı anlayışına ulaşmış olması çok büyük bir ilerlemedir."

Ayrıntılar gelecek...