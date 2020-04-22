Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans ile milli futbolcularla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsü nedeniyle liglere verilen arada video konferans yöntemiyle A Milli Takım futbolcularıyla bir görüşme gerçekleştirdi.
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22 Nisan 2020 Çarşamba 16:55
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