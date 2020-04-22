  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans ile milli futbolcularla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans ile milli futbolcularla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsü nedeniyle liglere verilen arada video konferans yöntemiyle A Milli Takım futbolcularıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Büyükçekmece'de 45 kişilik partiye büyük operasyon!Büyükçekmece'de 45 kişilik partiye büyük operasyon!

Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan Ramazan pidesi fiyatları hakkında açıklama!Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan Ramazan pidesi fiyatları hakkında açıklama!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı!İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı!

Kadıköy'de atık su borusu patladı! Caddeyi boydan boya su bastıKadıköy'de atık su borusu patladı! Caddeyi boydan boya su bastı

 

22 Nisan 2020 Çarşamba 16:55

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans ile milli futbolcularla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans ile milli futbolcularla görüştü
Adana'da korkunç kaza! Otomobil kanala uçtu
Adana'da korkunç kaza! Otomobil kanala uçtu
Büyükçekmece'de 45 kişilik partiye büyük operasyon!
Büyükçekmece'de 45 kişilik partiye büyük operasyon!
Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan Ramazan pidesi fiyatları hakkında açıklama!
Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan Ramazan pidesi fiyatları hakkında açıklama!
Fabrikadaki halaylı doğum günü eğlencesinin cezası ağır oldu!
Fabrikadaki halaylı doğum günü eğlencesinin cezası ağır oldu!
Hurmalar pazarlarda yerini almaya başladı!
Hurmalar pazarlarda yerini almaya başladı!
23 Nisan'da okuduğu şiirle birincilik kazanmıştı! 67 yıl sonrada ezbere okudu
23 Nisan'da okuduğu şiirle birincilik kazanmıştı! 67 yıl sonrada ezbere okudu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı!
Kadıköy'de atık su borusu patladı! Caddeyi boydan boya su bastı
Kadıköy'de atık su borusu patladı! Caddeyi boydan boya su bastı
Sultangazi'de korkunç kaza! Raydan çıkan tramvay İETT otobüsüyle çarptı
Sultangazi'de korkunç kaza! Raydan çıkan tramvay İETT otobüsüyle çarptı