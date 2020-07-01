Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Katar'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği yurt dışı ziyaretlerine yeniden başlıyor. Erdoğan bu doğrultuda ilk ziyaretini Katar emiriyle gerçekleştirecek.
Koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştirecek.Erdoğan, Katar'da Katar emiriyle bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede bölgesel gelişmeler, Katar ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler, koronavirüs salgınıyla mücadele,salgın sonrası dönemdeki işbirlikleri ziyarette konuşulacak.
SON ZİYARETİNİ 9 MART'TA YAPMIŞTI
Erdoğan koronavirüs salgını öncesi son ziyaretini 9 mart tarihinde Brüksel'e yapmıştı.
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