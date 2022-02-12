Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Temel gıda ürünlerindeki KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Programı'na Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılarak açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ülkemiz ekonomisini yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyütme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz.

Mal ve hizmetlerde KDV oranını düşürecek karara imza atıyorum. Hayırlı olsun. KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. KDV'si yüzde 1'e inen ürünler, enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahiptir.

Gıda ürünlerinde Pazartesi gününden itibaren toplamda yüzde 7'lik indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz.

Ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon ile tanıştıracağız.

Devamı gelecek...