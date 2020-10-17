Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni rezerv miktarını açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta bulunan Fatih sondaj gemisini ziyaret ettikten sonra keşfedilen doğal gaz rezervine ilişkin olarak açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu.

Hedefimiz 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır.

Uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkanlarla petrol sektörümüze kazandırdık.

Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv, ülkemizin bugüne kadarki en büyük hidrokarbon kaynağıdır.

Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır.

Ülkemizin ve Kıbrıs halkının haklarını hiçe sayan hiçbir oldubittiye izin vermemeye kararlıyız.

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarını paylaşım mücadelesinden Türkiye'yi dışlama çabalarına rıza göstermeyerek yeni bir dönemin kapısını açtık.

Bizim kimsenin hakkında, hukukunda özellikle de toprağında gözümüz yoktur.

Karadeniz'de ve Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları aramayı sürdüreceğiz.

Ekonomimizi üretim, ihracat, istihdam odaklı olarak büyütmeyi sürdüreceğiz.

Türkiye'yi girdiği bu yoldan döndürmeye artık ne darbeler ne ekonomik tuzaklar ne siyasi ayak oyunları ne de içi boş tehditler kafi gelir.

Büyük ve güçlü bir Türkiye bırakana kadar durmayacağız ve duraksamayacağız.

Tuna 1 kuyusundan çıkartacağımız yeni rakamıyla 405 milyar metreküp doğal gazın ülkemize ve milletimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.

"Tuna 1 kuyusundan çıkartacağımız yeni rakamıyla 405 milyar metreküp doğal gazın ülkemize ve milletimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."

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