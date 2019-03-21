Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden İzmir’e geliyor İzmir'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhur İttifakı mitingini yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesi İzmir'e bir kez daha gelecek.

A+ A-