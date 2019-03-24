Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki "Büyük İstanbul Mitingi"ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingin yapılacağı alana geldi.
"Sağduyunun Birlikteliği" sloganıyla düzenlenen buluşma için İstanbul'un farklı ilçelerinden metro, Marmaray, vapur ve otobüslerle yola çıkan vatandaşlar, Yenikapı Meydanı'na geldi.
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