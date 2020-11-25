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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı uygulamalarıyla ilgili tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı uygulamalarıyla ilgili tarih verdi!

AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip  Erdoğan, yaptığı açıklamada yerli aşı hakkında önemli bilgiler verdi. ''Kendi aşımızı da dünyanın hizmetine sunmak düşüncesindeyiz'' diyen Erdoğan, ''Nisan ayında kendi aşımızı da uygulamaya getirmiş olmayı planlıyoruz'' dedi.

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25 Kasım 2020 Çarşamba 12:31
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