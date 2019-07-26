Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli elektrikli traktörü kullandı

TİGEM'in 69. Hasat Şenliği'nde tanıtılan yerli elektrikli traktörü kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bekleyen 1 milyar 200 milyon lire desteği Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz" dedi.

Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğünde düzenlenen TİGEM 69. Hasat Şenliği'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, biçerdöver ve 7 saatlik çalışma maliyeti 20 lira olan ve yüzde 95 yakıt tasarrufu sağlayan yerli elektrikli traktörü kullandı. Erdoğan, alanda kendisini bekleyen çiftçilerle sohbet ettikten sonra fuar alanında stantları gezdi. Fuar alanında ata tohumu ve yerli sebze tohumu gibi milli üretim projeleri kapsamındaki ürünler ilk kez görücüye çıktı.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler bugün sadece tarlanızdaki ürünün hasadını yapmıyorsunuz. Her anı sabırla geçirilen bir senin çalışmanın neticesini de alıyorsunuz" diyerek tüm çiftçilerin Hasat Bayramı'nı tebrik etti. Bugün açıklanan fındık alım fiyatları ile Hasat Bayramı'nda üreticilere güzel bir haber verdiklerini belirten Erdoğan, "Hazırlıklarını tamamlayan TMO hasat başlangıcına denk gelen Kurban Bayramı'nın akabinde alıma geçiyor. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Bugün Türk tarımı adına gurur verici bir adım atıldığını kaydeden Erdoğan, "Türkiye'nin ilk yerli üretim elektrikli traktörün tanıtımını ve deneme sürüşünü yaptım. 45 dakika şarj süresi ile 7 saat aralıksız çalışabilen bu traktörümüz inşallah seri üretime hazır. Ses yok, gürültü yok. Yüzde 95 yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli traktörün çiftçilerimizin maliyetlerini düşüreceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Yağlı tohum ve hububatta bekleyen ödemeleri olan üreticilere de müjde veren Erdoğan, "Bekleyen 1 milyar 200 milyon lire desteği Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Düzce'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Erdoğan, tarım alanlarında ciddi hasar oluştuğunun altını çizdi. Heyelan ve sel, su baskını nedeniyle yaşanan afetlerin Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında olduğunu belirten Erdoğan, tarım sigortası bulunan çiftçilerin hasarlarının tarım sigortası kapsamında karşılanacağını ifade etti. Erdoğan ayrıca, felaketin yaşandığı bölge ile ilgili genel hayata etkililik kararı alındığını belirtti.

Gıda güvenliği meselesinin Türkiye için aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bizim nazarımızda iç tüketimimiz için buğdayı dışarıdan satın almakla silahı dışarıdan satın almak arasında temelde bir farklılık yoktur. Temel tarım ürünlerinde dışa bağımlılık en az savunma sanayiinde dışa bağımlılık kadar tehlikeli ve riskli bir durumdur" dedi.

Son 17 yıldır özel önem verilen alanların başına tarım ve hayvancılığı koyduklarını kaydeden Erdoğan, "Çiftçilerimize bu alanda toplamda, Bay Kemal diyor ya, çiftçilerimizle, köylümüzle nasıl ilgilendiğimizi dinle, yalanla bu iş yürümez. Resmi rakamları veriyorum, 120 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Artık traktörlerimiz var, artık biçerdöverlerimiz var, hamdolsun balya balya otumuzu da kalkıyoruz teknoloji ile hallediyoruz. Tarım sektörümüzü yılların ihmalinden kurtararak dünyanın en gelişmiş ülkeleri ile yarışır hale getirdik" diye konuştu.

Kaynak: İHA