Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Kenter'in kızı ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter'i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter'i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter ile gerçekleştirdiği görüşmede, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilemiştir" denildi.
Kaynak: DHA
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