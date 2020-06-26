Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşme gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan-Miçotakisc görüşmesinde, turizm, güvenlik ve ekonomi alanlarında iş birliğinin yanı sıra ikili ilişkiler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamayada, Erdoğan ile Miçotakis görüşmesinde, turizm, güvenlik ve ekonomi alanlarında iş birliğinin yanı sıra ikili ilişkilerin de ele alındığı belirtildi.
Yeni tip koronavirüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek konuların da değerlendirildiği görüşmede, iki ülke arasında iletişim kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kalındı.
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