Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşme gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamayada, Erdoğan ile Miçotakis görüşmesinde, turizm, güvenlik ve ekonomi alanlarında iş birliğinin yanı sıra ikili ilişkilerin de ele alındığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek konuların da değerlendirildiği görüşmede, iki ülke arasında iletişim kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kalındı.