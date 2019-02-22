Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Zillet ittifakında eş başkanlar ne derse o oluyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'na üye olan partilerin terör örgütü ve FETÖ'ye yaranma peşinde olduğunu belirterek, "Seçim sloganlarını Pensilvanya, kimlerin aday gösterileceğine ise Kandil karar veriyor. Zillet ittifakında eş başkanlar ne derse o oluyor. Eş başkanlar aynı zamanda zillet ittifakını idare ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla ziyaretinin ikinci durağı olan Fethiye'de kendisine sevgi gösterilerinde bulunan binlerce vatandaşa hitap etti. Beş Kaza Meydanı'nı dolduran kalabalığı selamlayarak konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethiye'nin güzelliklerini konu alan bir şiiri okudu.

1957'deki büyük Fethiye depreminde hayatlarını kaybedenleri yad eden Erdoğan, uzun bir aradan sonra Fethiye'ye geldiğini söyledi. "Biz Fethiye'yi, Fethiye bizi özlemiş" diyen Erdoğan, "Karşımda 31 Mart'ta bir zafer kazanmaya hazırlanan bir Fethiye görüyorum. Zillet illet ittifakına sandıkta gerekli dersi vermeye sabırsızlanan bir Fethiye görüyorum. Karşımda yeni bir sayfa açmaya hazırlanan bir Fethiye görüyorum. Fethiye ve Muğla Büyükşehir Belediyesini gönül belediyeciliğiyle tanıştıracağız. Cumhur İttifakı olarak gece gündüz demeden sahada olmamız, uzak yakın demeden tüm köylerimizi dolaşmamız gerekiyor. En ufak bir rehavete kapılmayacağız, aramızdan bir tek fire vermeyeceğiz. AK Parti ve MHP olarak Cumhur İttifakını kurduk, bu ittifakı güçlü kılacağız. Biz çalışırken omzumuzdaki yükün hakkını verirsek, 31 Mart akşamı zafer bizimdir. Artık buraları zillet illet ittifakından kurtaralım" diye konuştu.

Cumhur İttifakı karşısında kurulan ittifakı eleştiren Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Bizim istikametimiz bellidir. Son 17 yıldır seçim meydanlarında neyin sözünü verdiysek onu yaptık. 3-5 oy fazla olmak için lobilerin eline düşmedik, teröristlerin inlerine girdik. FETÖ kaçtı, biz kovaladık. Yakaladıklarımızı cezaevine koyduk. Böldürtmedik, böldürtmeyeceğiz. Biz bunları yaparken, CHP şimdi HDP ile işbirliği yapıyor. HDP, terör örgütünün uzantısı değil mi? CHP'ye oy veren kardeşlerim, kullandıkları oyun terör örgütüne gittiğini biliyor mu? 31 Mart, bir Osmanlı tokadının sandıkta vurulmasıdır. 17 yıldır adalet, kalkınma, barış ve huzur diyoruz. Biz mücadeleyi koltuk için değil, aziz milletimize olan borcumuzu ödemek için veriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te Türkiye'yi dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına sokmayı hedefliyoruz. Türkiye için 2051 ve 2071 hedeflerini koyuyoruz. Gönülden yaparsan, gönüller kazanırsın. Peki karşımızdaki 4'lü çete ne yapıyor. Biz bunları söylerken, zillet ittifakı Ankara'da liste kavgası yapıyor. Onlar terör örgütü ve FETÖ'ye yaranma peşinde. Artık bütün foyaları ortaya çımaya başladı. Seçim sloganlarını Pensilvanya, kimlerin aday gösterileceğine ise Kandil karar veriyor. Zillet ittifakında eş başkanlar ne derse o oluyor. Eş başkanlar aynı zamanda zillet ittifakını idare ediyor. CHP, tarihinde hiç bu kadar kötü yönetilmemiştir. İnşallah 31 Mart zillet ittifakıyla hesaplaşma günü olacaktır. Onlar ne yaparsa yapsın, Türkiye için ne düşünürlerse düşünler; biz durmadan yolumuza devam edeceğiz. Böyle aziz bir milletin evladı olmaktan ve sizlere hizmetkar olmaktan her zaman gurur duydum."

Fethiye'de 15 dekarlık araziyi sulu tarıma açacak olan Çataloluk Barajı ve sulama tesisinin yapımına kısa sürede başlanacağı müjdeleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçede sulama suyu sıkıntısının giderilmesi için iki yeni gölet yapılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA