Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak ve Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak ve Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak’ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Doktor Ömer Selim Alan’a tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla da Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye tebrik mesajı gönderdi.