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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bombalı hain plan! Siirt'e gidecek olan polis özel aracına patlayıcı yerleştirdiler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bombalı hain plan! Siirt'e gidecek olan polis özel aracına patlayıcı yerleştirdiler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt'e ziyareti öncesi, programa gideceği bilinen Mardin'de bir polis memurunun özel aracının altına patlayıcı bomba yerleştirildi. Hain plan kısa süre içerisinde fark edilince, bomba imha edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bombalı hain plan! Siirt'e gidecek olan polis özel aracına patlayıcı yerleştirdiler!

Korkunç senaryoya yol açabilecek olay, Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana geldi. Kentte, Çevik Kuvvet Büro Amirliğinde çalışan polis memurunun, akşam vakti kişi veya kişiler tarafından park halindeki özel aracının altına el yapımı patlayıcı yerleştirildi. Hain planın fark edilmesi üzerine, patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bombalı hain plan! Siirt'e gidecek olan polis özel aracına patlayıcı yerleştirdiler!

Beyaz TV'nin haberine göre; kullanılan polis aracının diğer ekiplerle birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı Siirt'teki mitinge gideceği biliniyordu. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından düzenek ve araçta şüphelilere yönelik parmak izi taraması yapılırken, korkunç planın failleri için yakalama çalışmaları başlatıldı.

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