Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bombalı hain plan! Siirt'e gidecek olan polis özel aracına patlayıcı yerleştirdiler!

Korkunç senaryoya yol açabilecek olay, Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana geldi. Kentte, Çevik Kuvvet Büro Amirliğinde çalışan polis memurunun, akşam vakti kişi veya kişiler tarafından park halindeki özel aracının altına el yapımı patlayıcı yerleştirildi. Hain planın fark edilmesi üzerine, patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi.

Beyaz TV'nin haberine göre; kullanılan polis aracının diğer ekiplerle birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı Siirt'teki mitinge gideceği biliniyordu. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından düzenek ve araçta şüphelilere yönelik parmak izi taraması yapılırken, korkunç planın failleri için yakalama çalışmaları başlatıldı.