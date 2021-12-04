Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bombalı tuzak sonrası ilk açıklama! "Mıknatıslı bomba düzeneği olduğu tespit edildi"

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen ve korkunç senaryoya yol açabilecek hain plan, ekipler sayesinde önlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingi öncesi, alana gidecek olan, Çevik Kuvvet Büro Amirliğinde çalışan polis memurunun, akşam vakti kişi veya kişiler tarafından park halindeki özel aracının altına el yapımı patlayıcı yerleştirilmesine ilişkin ilk açıklama Mardin Valiliği'nden geldi.

"MIKNATISLI BOMBA DÜZENEĞİ İMHA EDİLDİ"

Konuyla ilgili olarak yapılan ilk açıklamada, Mardin Valiliği "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt iline ziyareti sebebiyle çevre illerden takviye personel talep edilmesi üzerine görevlendirilen ilimiz Nusaybin ilçesi Çevik Kuvvet Büro Amirliğinde görevli polis memurunun ikamet adresinin önünde park ettiği özel şahsi aracına binip hareket etmesi sırasında aracının altında bir cisim fark etmesi üzerine aracını terk etmiş; gerekli güvenlik tedbirleri alınarak yapılan çalışmalar neticesinde araç altına yerleştirilen cismin araç altı mıknatıslı bomba düzeneği olduğu tespit edilmiş ve düzenek çıkartılarak etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verdi.