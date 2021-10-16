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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip çıktı! Sinan Oğan canlı yayında bombayı patlattı! Cumhurbaşkanı adaylığı için sinyali çaktı, tek şartını söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip çıktı! Sinan Oğan canlı yayında bombayı patlattı! Cumhurbaşkanı adaylığı için sinyali çaktı, tek şartını söyledi

Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, bir Türk milliyetçisi aday olmadığı takdirde cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.

MHP Eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, dün akşam Haber Global kanalında Saynur Tezel'in sunduğu Kayıt Altında programına konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Saynur Tezel'ini siyaseti geri mi dönüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Sinan Oğan," Uygun siyasi ortam olduğunda elbette. Ben siyaset yapıyorum ve Türkiye'yi yönetmeye talip bir siyasetçiyim. Ben hedefleri olan bir siyasetçiyim. " dedi.

"BİR TÜRK MİLLİYETÇİSİ ADAY OLMADIĞI TAKDİRDE"

Resul Tosun'un " Cumhurbaşkanlığına adaylığınızı koyacak mısınız?" sorusuna cevap veren Oğan şunları söyledi:

" Orada bir Türk milliyetçisi şartım var. Bir Türk milliyetçisi aday olmadığı takdirde. Yani HDP çıkıyor diyor ki, bir tane PKK'lıyı aday gösteriyor. Onların bir adayı var, muhafazakarların bir adayı var, ne bilim solcuların, CHP'nin bir adayı var ama bir tek Türk milliyetçilerinin bir adayı yok, Bir Türk milliyetçisi aday yok. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip çıktı! Sinan Oğan canlı yayında bombayı patlattı! Cumhurbaşkanı adaylığı için sinyali çaktı, tek şartını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip çıktı! Sinan Oğan canlı yayında bombayı patlattı! Cumhurbaşkanı adaylığı için sinyali çaktı, tek şartını söyledi

 

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