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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Trabzon'da sevgi seli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Trabzon'da sevgi seli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Trabzon'da sevgi seli 1111