Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz'a özel saat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası Açılış Töreni’ne katılarak vatandaşlara hitap etti.

Katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan Erdoğan, "Açılışını yaptığımız Ankara Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binamızın hayırlısı olmasını Allah’tan diliyorum. Polis teşkilatımız, 15 Temmuz gecesi vatandaşlarımızla sırt sırta vererek adeta tarih yazdı. Kimi zaman üç beş gözü pek polisimiz, FETÖ’cü alçaklar tarafından işgal edilen bazı yerleri kısa sürede kurtararak darbenin bastırılmasında büyük başarı elde ettiler. Özel Harekatçılarımız, yetişebildikleri her yerde darbecilere kök söktürdüler." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz temalı saat taktığı görüldü.

Ankara Emniyet Müdürlüğü yeni binası açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli mesajlarAnkara Emniyet Müdürlüğü yeni bi