Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı: "Türk milleti, kutlu bir zafere erişmiştir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günü olarak nitelediği ve Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs'ın yıl dönümünde bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gençlere seslendiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Aziz Milletim…

İstikbalimiz umudu, aydınlık yarınlarımızın teminatı kıymetli gençler…

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Gazi Mustafa Kemal’in Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs, milletimizin azim ve bağımsızlık aşkının dünyana ilan edildiği, içimizdeki direniş ruhunun yeniden canlandığı bir tarihtir.

19 Mayıs 1919’da Türk milleti, sömürgeci işgal kuvvetlerine karşı bir ve beraber olarak ayağa kalkmış, son ve ebedi devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu için topyekûn bir mücadeleye girişerek destansı kahramanlıklar sergilemiş, nihayetinde kutlu bir zafere erişmiştir.

"GENÇLERİMİZİ HER ALANDA DESTEKLİYOR, ONLARA FIRSATLAR SUNUYORUZ"

Bugün de tarihimizden aldığımız güç ve bağımsızlık ruhuyla geleceğe yürüyor, Türkiye’nin kalkınmasını ve büyümesini engellemek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz.

Büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etme heyecanımızı sürekli canlı tutarken, bu yolda en önemli imkânımız olarak gördüğümüz gençlerimizi her alanda destekliyor, onlara fırsatlar sunuyoruz.

Ülkemiz geliştikçe elbette gençlerimiz için daha çok imkân ve fırsat da beraberinde gelecektir.

Milli şuur ve karakter sahibi gençlerimiz için tüm gücümüzle çalışıyor, Türk gençliğinin potansiyeline güveniyoruz.

"TÜRK GENÇLERİNİN ORTAYA KOYDUĞU VİZYON UMUDUMUZU TAZELEMEMİZE VESİLE OLUYOR"

Ulusal, bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında Türk gençlerinin ortaya koyduğu vizyon ve gayret ülkemizin geleceği adına umudumuzu tazelememize vesile oluyor.

Türkiye’de eğitimden spora, güvenlikten siyasete, ticaretten sanata kadar her alanda gençlerimizi ön safta görmekle iftihar ediyoruz.

"GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE YOL YÜRÜMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Ülkemizin 2023 hedefleri ve 2053 vizyonunu hayata geçirmek için gençlerimizle birlikte yol yürümeyi sürdüreceğiz.

Bu düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tekrar kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum.

Tarihin dönüm noktası 19 Mayıs 103. yılında!