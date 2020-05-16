Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili açıklama!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,1915 Çanakkale Köprüsüne ilişkin olarak,"Çanakkale Boğazı'na köprü inşaatı asırların hayalidir. Ülkemizde pek çok hayal gibi bunu da gerçeğe dönüştürmek hamdolsun bize nasip oldu." dedi.
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16 Mayıs 2020 Cumartesi 17:28
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