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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2021 mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılına az bir zaman kala yeni yılın dünyadaki tüm insanlar için hayırlara vesile olmasını dileyerek yeni yıl mesajını yayınladı. 2020 yılının pek çok zorlukla geçen bir yıl olduğunu dile getiren Erdoğan, yeni ümitler ve beklentilerle dolu bir yıl olmasını diledi.

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31 Aralık 2020 Perşembe 12:37
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