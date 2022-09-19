Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 seçimleri için iki kritik talimat! Teşkilatların stratejisi belli oldu

Türkiye siyaseti 2023 yılında yapılacak olan seçimler için hazırlıklara başladı. Bu kapsamda sahaya inen partiler arasında olan AK Parti'de Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından teşkilatlara yapılan uyarılar sürüyor.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin köşe yazısına göre göre Cumhurbaşkanı Erdoğan kibir konusunda uyarılar yapmaya başlarken, tevazu ile hareket edilmesi yönünde teşviklerde bulunmaya başladı.

"TEVAZU VE KUCAKLAYICI DİL İLKEMİZ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda son MKYK toplantısında, "Biz insanlara hükümdar olarak değil hizmetkâr olarak gideceğiz. Şimdiye kadar öyle yaptık. Milletimize hizmetkâr olarak gittik. Yine öyle gideceğiz. Tevazu içinde olacağız. Kucaklayıcı bir dil kullanacağız. Tevazu ve kucaklayıcı dil seçimde bizim iki ilkemiz olacak" dediği ifade edildi.

İKİ TALİMAT GELDİ

Selvi'nin köşe yazısında yer alan ifadelere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimler için teşkilatlara şu 2 talimatta bulundu:

"1- Bizim, Türkiye’yi nereden nereye taşıdığımızı iyi anlatın.

2- Biz olmasak muhalefetin Türkiye’yi ne hale getireceğini izah edin."

Bu konuda yorum yapan Hürriyet yazarı Selvi, "Elbette ki eser siyaseti bir noktaya kadar etkili oluyor. Ama AK Parti’nin bu konuda işi çok zor değil. CHP’li Barış Yarkadaş, iktidarın anlatamadığını anlatmış oldu. Böyle giderse CHP, İSKİ’den daha beter skandallarla sarsılacak. Barış Yarkadaş erken uyarı sistemi gibi şimdiden uyarıyor. Ona kulak verirlerse kârlı çıkarlar. Yarın çok geç olabilir." dedi.