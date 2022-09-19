Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 seçimleri için iki kritik talimat! Teşkilatların stratejisi belli oldu

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimleri için iki talimat verdiğini belirtti. Selvi bu konuda," Elbette ki eser siyaseti bir noktaya kadar etkili oluyor. Ama AK Parti’nin bu konuda işi çok zor değil." yorumunda bulundu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 seçimleri için iki kritik talimat! Teşkilatların stratejisi belli oldu

Türkiye siyaseti 2023 yılında yapılacak olan seçimler için hazırlıklara başladı. Bu kapsamda sahaya inen partiler arasında olan AK Parti'de Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından teşkilatlara yapılan uyarılar sürüyor.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin köşe yazısına göre göre Cumhurbaşkanı Erdoğan kibir konusunda uyarılar yapmaya başlarken, tevazu ile hareket edilmesi yönünde teşviklerde bulunmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 seçimleri için iki kritik talimat! Teşkilatların stratejisi belli oldu

"TEVAZU VE KUCAKLAYICI DİL İLKEMİZ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda son MKYK toplantısında, "Biz insanlara hükümdar olarak değil hizmetkâr olarak gideceğiz. Şimdiye kadar öyle yaptık. Milletimize hizmetkâr olarak gittik. Yine öyle gideceğiz. Tevazu içinde olacağız. Kucaklayıcı bir dil kullanacağız. Tevazu ve kucaklayıcı dil seçimde bizim iki ilkemiz olacak" dediği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 seçimleri için iki kritik talimat! Teşkilatların stratejisi belli oldu

İKİ TALİMAT GELDİ

Selvi'nin köşe yazısında yer alan ifadelere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimler için teşkilatlara şu 2 talimatta bulundu:

"1- Bizim, Türkiye’yi nereden nereye taşıdığımızı iyi anlatın.

2- Biz olmasak muhalefetin Türkiye’yi ne hale getireceğini izah edin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 seçimleri için iki kritik talimat! Teşkilatların stratejisi belli oldu

Bu konuda yorum yapan Hürriyet yazarı Selvi, "Elbette ki eser siyaseti bir noktaya kadar etkili oluyor. Ama AK Parti’nin bu konuda işi çok zor değil. CHP’li Barış Yarkadaş, iktidarın anlatamadığını anlatmış oldu. Böyle giderse CHP, İSKİ’den daha beter skandallarla sarsılacak. Barış Yarkadaş erken uyarı sistemi gibi şimdiden uyarıyor. Ona kulak verirlerse kârlı çıkarlar. Yarın çok geç olabilir." dedi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Soylu'dan Peker'in danışmanı Emre Olur hakkında açıklama: Bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için teşkilatımızı tebrik ederim
Bakan Soylu'dan Peker'in danışmanı Emre Olur hakkında açıklama: Bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için teşkilatımızı tebrik ederim
Son dakika! Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı Türkiye'ye getirildi
Son dakika! Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı Türkiye'ye getirildi
6'lı masa adayını neden belirlemiyor? CHP lideri Kılıçdaroğlu açıkladı! Daha neyi nasıl yapacaklarını bilmiyorlar!
6'lı masa adayını neden belirlemiyor? CHP lideri Kılıçdaroğlu açıkladı! Daha neyi nasıl yapacaklarını bilmiyorlar!
Selahattin Demirtaş'tan FOX TV'ye mektup! Bir anda ortaya çıktı: "Ortak aday olmaktan onur duyarım ancak bu seçime ortak aday ben değil"
Selahattin Demirtaş'tan FOX TV'ye mektup! Bir anda ortaya çıktı: "Ortak aday olmaktan onur duyarım ancak bu seçime ortak aday ben değil"
Son Haberler
Bakan Soylu'dan 15 Temmuz darbe girişimi için olay sözler! "15 Temmuz'u FETÖ yaptı, arkasında bal gibi Amerika var"
Bakan Soylu'dan 15 Temmuz darbe girişimi için olay sözler! "15 Temmuz'u FETÖ yaptı, arkasında bal gibi Amerika var"
İçişleri Bakanı Soylu: “Avrupalıların İtibarları ve samimiyetleri yok
İçişleri Bakanı Soylu: “Avrupalıların İtibarları ve samimiyetleri yok
Çok Okunanlar
Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen kimdir? Nereli? Kaç yaşında neden öldü? Haluk Pekşen Biyografisi
Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen kimdir? Nereli? Kaç yaşında neden öldü? Haluk Pekşen Biyografisi
CHP'li Bülent Kuşoğlu'ndan deprem etkisi yaratacak açıklama: "Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir"
CHP'li Bülent Kuşoğlu'ndan deprem etkisi yaratacak açıklama: "Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir"
Yorumlananlar