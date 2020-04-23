Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı
Erdoğan, "Bugün TRT’ye gönderdikleri videolarla 23 Nisan coşkusunu evlerimizde yaşatan 171 bin yavrumuza ve bu müstesna bayramın armağan edildiği tüm çocuklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çocuklar unutmayın, 21.00’de evlerimizin balkonundan hep birlikte İstiklâl Marşı’mızı okuyacağız."
Erdoğan, "Bugün TRT’ye gönderdikleri videolarla 23 Nisan coşkusunu evlerimizde yaşatan 171 bin yavrumuza ve bu müstesna bayramın armağan edildiği tüm çocuklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çocuklar unutmayın, 21.00’de evlerimizin balkonundan hep birlikte İstiklâl Marşı’mızı okuyacağız."
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