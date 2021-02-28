Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 28 Şubat mesajı: "Milletimizin hafızasında silinmez izler bırakmıştır"

Bir grup genç, 28 Şubat'ta yaşananları akranlarına anlatmak üzere post modern darbenin filmini yaptı. 28 Şubat'a şahitlik etmiş kişilerin konuşmalarının derlendiği Tanık filmi, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde (ZKSM) düzenlenen gala ile tanıtıldı. 1 saatlik belgesel filmde, 6 ismin hikayeleri kapsamında 28 Şubat Darbesi anlatıldı. Filmin galasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu.

İŞTE O ÇOK KONUŞULAN MESAJ

28 Şubat darbesinin üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen toplum üzerinde bıraktığı izler ve sonuçlarına ilişkin bir mesaj yollayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında şu ifadeleri kullandı:

"28 Şubat dönemine damga vuran destansı başörtüsü mücadelesini tekrar hatırlamamıza vesile olan bu çalışmada emeği geçenleri tebrik ediyorum.

28 Şubat sürecinde yaşanan hukuksuzlar, bilhassa da başörtülü kızlarımızın maruz kaldığı haksızlıklar, milletimizin hafızasında silinmez izler bırakmıştır.



Üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen o dönemde yaşadığımız hüzünleri ve buruk sevinçleri anlatan bu eser, çok önemli bir arşiv belgesi olarak kayıtlarda yerini alacaktır.

Bizler, unutmadığımız ve unutturmadığımız müddetçe 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi acı hatıraların tekrarlanmayacağına inanıyorum.

Tanık Belgesel Filminin, benzer projelere ilham kaynağı olmasını diliyor, hazırlanmasına katkıda bulunan kurum ve kuruluşlarımızı kutluyorum. Sizlerin şahsında ülkemizin bütün gençlerini yürekten selamlıyorum."

''SİYASİ HAYATIMI BİTİRMEK İSTEDİLER''

Darbenin bir insanlık suçu olduğunu ve 28 Şubat'ı yaşadığını belirten Erdoğan, ''28 Şubat'ın farkındayım. 28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım ve siyasi hayatım bitirilmek istendi. Şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle aziz milletime hizmet ediyorum.'' dedi.