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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 29 Ekim mesajı yayınlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 29 Ekim mesajı yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Millet ve devlet olarak, varlığımızı ve geleceğimizi korumak amacıyla son yıllarda yine tarihi bir mücadelenin içindeyiz. Terör örgütlerinin saldırılarından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar yaşadığımız tüm hadiseler, bu tarihi mücadelenin tezahürleridir" dedi.

 

 

29 Ekim 2019 Salı 10:12

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