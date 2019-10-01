Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 50+1 konusuna ilişkin öenmli açıklamalarda bulundu.

Seçimlerde aranacak oy oranının yüzde 50+1'den 40'lara düşürülmesi ile ilgili değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kampta onu bizim konuşmamız önemli değil. Onu konuşma yeri burası. Anayasa değişikliği gerektiriyor. Biz sadece iktidar olarak kendimiz ön hazırlık yaparız ve buraya getirebiliriz. Bunun için de tabi iktidarı ile muhalefeti ile el ele vermek ondan sonra böyle bir şeyi gerçekleştirebilirsek olabilir. Aksi takdirde bunların üzerinde şimdi Kızılcahamam'da dönüp konuşmamız asıl o bizi yorar. 1 yıl önce millete götürdüğümüz ve milletin onay verdiği yeni yönetim sistemini tekrar gündeme getirmek asıl milleti o yorar'' dedi.

Fırat'ın doğusuna yönelik ise ''Bunların hepsinin toplam açılımı nedir. Bir gece ansızın gelebiliriz.'' ifadelerini kullandı.