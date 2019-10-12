Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Euro 2020 Elemeleri H Grubu 7'nci maçında evinde Arnavutluk'u 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Euro 2020 Elemeleri H Grubu 7'nci maçında evinde Arnavutluk'u 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Milli birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterdiğimiz bu günlerde, aldığı galibiyetle bu birlikteliğimizi pekiştiren ve tüm Türkiye'yi sevindiren A Milli Futbol Takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Fransa karşısında ve #Euro2020Yolunda başarılar Milli Takım!" ifadelerini kullandı.
(FOTOĞRAFLI)
Kaynak: DHA
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