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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB Komisyonu'na videolu mesaj!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB Komisyonu'na videolu mesaj!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu'na gönderdiği videolu mesajda "Kovid-19 aşısı tüm insanlığın ortak malı olmalıdır. Bu bakımdan üretilecek aşıya küresel erişimin garanti altına alınması ve 'kimsenin geride bırakılmaması' prensibinin itinayla uygulanması son derece önemlidir. " dedi.

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04 Mayıs 2020 Pazartesi 17:50

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