Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB Komisyonu'na videolu mesaj!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu'na gönderdiği videolu mesajda "Kovid-19 aşısı tüm insanlığın ortak malı olmalıdır. Bu bakımdan üretilecek aşıya küresel erişimin garanti altına alınması ve 'kimsenin geride bırakılmaması' prensibinin itinayla uygulanması son derece önemlidir. " dedi.