Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB Komisyonu'na videolu mesaj!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu'na gönderdiği videolu mesajda "Kovid-19 aşısı tüm insanlığın ortak malı olmalıdır. Bu bakımdan üretilecek aşıya küresel erişimin garanti altına alınması ve 'kimsenin geride bırakılmaması' prensibinin itinayla uygulanması son derece önemlidir. " dedi.
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04 Mayıs 2020 Pazartesi 17:50
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