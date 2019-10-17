Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Donald Trump'a cevap!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Twitter'dan paylaştığı "Teşekkürler Erdoğan. Milyonlarca hayat kurtulacak" ifadelerine yanıt verdi.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından paylaştığı "Teşekkürler Erdoğan. Milyonlarca hayat kurtulacak" ifadelerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
'Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı olan terörizmi yendiğimizde daha birçok can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim.'
HABERE YORUM KAT