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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye sert çıkış: "Kapıları açarız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye sert çıkış: "Kapıları açarız"

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirmemesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kapıları açarız" söylemi üzerine AB'den mülteci sorununa ilişkin bir açıklama geldi.

Avrupa Komisyonu'nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdür Yardımcısı Maciej Popowski, Türkiye'de sahil güvenlik birimine aktarılmak üzere yaklaşık 50 milyon euroluk ödeme yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Popowski Çarşamba günü Brüksel'de yaptığı açıklamada, Komisyon'un bu amaçla yaklaşık 50 milyon euroya varan tutarda bir dizi önlem için hazırlık yaptığını bildirdi. Komisyon yetkilisi, paranın bir bölümünün Türk sahil güvenliğinin arama ve kurtarma faaliyetlerindeki kapasitesinin artırılması için düşünüldüğünü, geri kalan bölümün de mülteci barınma merkezlerindeki koşulların iyileştirilmesi ve kalma izni bulunanların Türk toplumuna entegrasyonuna yardım amacıyla planlandığını kaydetti.

Paranın Türkiye'nin AB üyelik süreci çerçevesindeki "katılım öncesi mali yardım" fonlarından çekileceği bildirildi.

06 Kasım 2019 Çarşamba 17:44

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