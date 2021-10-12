Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişti

Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gelişmiş olarak adlandırılan ülkelerin; insanlığın ortak değerleri olan çevre ve tabii kaynakları düşüncesizce harcadıklarını ve dünyanın iklim gerçekliği ile karşı karşıya geldiğini ifade etti.

Geçici duraklamaların iklim değişikliği sorununa çözüm olamayacağını söyleyen Erdoğan, bir müddettir iklim değişikliğinin ağır sonuçlarını azaltmaya yönelik çözüm formüllerinin arandığını belirtti. Paris İklim Antlaşmasının da bu arayışların sonucunda gerçekleştirildiğini belirtti. Sorumluluk üstlenme konusunda çekimser olanlar olsa iklim değişikliğinin herkesi ilgilendiren bir konu olduğunu belirtti.

ÖNCÜ VE ETKİN ROL ÜSTLENMEKTE KARARLI DURUŞ

Meclisin onayından geçerek Paris İklim Anlaşması'nın yürürlüğe konduğunu söyleyen Erdoğan, gelecek haftalarda İtalya ve İskoçya'da gerçekleşecek olan zirvelerde Türkiye'nin konuya yönelik yaklaşımlarının açıklanacağını belirtti. Krizin çözümünde öncü ve etkin bir rol üstlenmekte kararlı olduklarını vurguladı.

İNSANLIĞIN ORTAK SORUNU

Sivil toplum kuruluşlarından, siyasi partilere ve özel sektöre kadar her kesimden konuyla ilgili destek isteyen Cumhurbaşkanı, bu meselenin tüm insanlığın ortak sorunu olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Ve bu anlayışla herkesin bu projede yer alması gerektiğini ifade etti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI KURULUYOR

İklim değişikliği ve göç konusunda gerçekleştirmek istedikleri yeni yapısal düzenlemeyi müjdeleyen Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının isminin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirildiğini söyledi. Bu bakanlığa bağlı olarak ise İklim Değişikliği Başkanlığının kurulacağını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünü ise Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlanacağını ifade etti.

MECLİSTEN GEÇMİŞTİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 353 oyla kabul edilen Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'nin 6 Ekim'deki sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmişti.