Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalar!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında gündeme dair önemli bilgiler verdi.
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22 Mayıs 2020 Cuma 16:07
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