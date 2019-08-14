Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 18. yaşı için özel mesaj var

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin kuruluş yıl dönümüne özel mesaj yayınladı. Erdoğan, "Kardeşlerim, dün bitti. Bugün ne geçmişin karanlığına ağıtlar yakacağız ne de dünkü başarılarımıza destanlar yazacağız." ifadelerini kullandı.

"KARARLILIKLA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Türkiye sevdasıyla yaşımız hep 18" başlığıyla yayımlanan mesajında Erdoğan, AK Parti'nin millet hareketi olarak yola çıktığını anlatarak, "Kardeşlerim, dün bitti. Bugün ne geçmişin karanlığına ağıtlar yakacağız ne de dünkü başarılarımıza destanlar yazacağız. Bugün yeni bir gündür. Aydınlık Türkiye için geleceğimiz için yeniden yollara düşme günüdür. 18 yıldır olduğu gibi bundan böyle de milletimizle birlikte bu kutlu yürüyüşte 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkeleriyle 2023 hedeflerimize doğru azim, gayret ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. ifadelerini kullandı.