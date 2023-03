Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e sert sözler: Esip gürlüyordun, niye geri vitese taktın da masaya geri oturdun?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber'de canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Deprem bölgesinde devam eden inşaat sürecine ilişkin bilgiler veren Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eleştirilerine yanıt verdi. Erdoğan, altılı masaya da sert eleştirilerde bulundu ve "HDP'ye verilen her taviz Kandil'e verilmiştir" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"BENİ KENDİNLE UĞRAŞTIRMA"

"Deprem bölgesinde yeni konutların temellerini attık, atmaya devam ediyoruz. İYİ Parti'nin Genel Başkanı çıkmış inşaatlara 'çukur' diyor. Hayatında inşaat görmemiş, tepeden tırnağa bunların ne kadar derinliği olması gerektiğini bilmiyor. Ben belediye başkanlığımdan beri bu işlerin içindeyim. Bir tane doktor müsvettesi çıkmış konuşuyor. Hayatında senin acaba inşaatla alakan olmuş mu? Öte yandan bakıyorsunuz Hanımefendi de inşaat mühendisi olmuş o da konuşuyor. Bizim hastanelerle ilgili attığımız adımları, temelleri küçümsüyor. Bakan Kurum kardeşimle konuştuk 'Bazı eksikliklerimiz de olsa buna müdahale ederiz' dedi. Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun, dikkat et. Beni kendinle uğraştırma.

"BİZİM MUHALEFET ÇOK KONUŞUR AMA HİÇBİR İŞ YAPMAZ"

Bu muhalefet herkesi kendisi gibi beceriksiz zannediyor. Ben deprem bölgesinde oralarda gerçekten muhalefetin büyükşehir belediyelerinden kimseyi göremedim. Muhalefet her zamanki gibi suistimal üzerine hareket ediyor. Fakat partimizin bütün büyükşehir ve ilçe belediyeleri istisnasız şu anda deprem bölgelerinde kendilerine zemin oluşturdular. Burada çalışıyorlar. Çadır kentler kuruyorlar, konteyner kentler kuruyorlar, prefabrikler kuruyorlar. Bütün bu çalışmaları 7/24 ekipleri oralarda kurarak bu şekilde sürdürüyorlar. Yemek, su, A'dan Z'ye. Bugün bile hala benim askerime 'burada yoklar' diyorlar. Elinize dilinize dursun. Bizim şu anda askerimiz, polisimiz, jandarmamız hepsi oradalar. Bu askere böyle ihanet olur mu? Ey muhalefet, size askerime, polisime, güvenlik görevlilerime hakaret etmekle ekmek çıkmaz. Avucunuzu yalarsınız. Bizim muhalefetimiz çok konuşur ama hiçbir iş yapamaz.

"HANİ KUMAR MASASI, HANİ NOTER, NE OLDU SANA?"

Her şeyden önce HDP'ye verilecek her taviz, PKK'ya, Kandil'e verilmiş demektir. Aylar önce masanın altında bir yedinci ortak var demiştim. Belki birileri kale almadı. Ama yedinci ortak şu anda tam manasıyla ana muhalefetin başının ziyaretiyle ortaya çıkmış oldu. Dikkat edin partisinde veya parti genel merkezinde ziyaret değil. Korktu. Ne yaptı? Parlamentodaki odasında ziyaret etti. Meral Hanım. Esip gürlüyorsun. Hani kumar masası? Hani noter? Ne oldu sana? Niye geri vitese taktın da dönüp masaya oturdun? Masadakiler birbirlerine şimdi yan gözle bakıyor. Bak dağılma başladı. Nitekim bugün bize de belediye başkanı Manavgat'ın, bir hanımefendi, geniş bir katılım yaptılar. 'Biz artık bu terör örgütüyle beraber olanlarla yürümeyiz' dediler. Aynı şekilde bir milletvekili bizzat ayrıldığını açıkladı. Zaten insanı en çok oran şey belirsizliktir. Yedili masa henüz hiçbir şey yapmamış olmasına rağmen şimdiden yorgundur, bitiktir. Karşımızda kaybedilenler kulübü gibi bir masa var."