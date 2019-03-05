Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'ya fetih kutlaması

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın fethinin 812'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarından da yayımlanan kutlama mesajına, Antalya Valisi Münir Karaloğlu teşekkür ederek yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın fethinin yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Selçuklu Sultanı 1'inci Gıyaseddin Keyhüsrev ve kahraman askerlerinin 812 yıl önce fethetme şerefine nail olduğu Antalya'nın, asırlardır Türk medeniyetinin en önemli karargâhlarından biri olduğunu belirtti. Erdoğan, mesajından şu ifadelere yer verdi:

"Merhum Şair Yahya Kemal Beyatlı'nın da dediği gibi "Mekânı fethetmek bir marifettir fakat mekânla beraber zamanı da fethetmek yüz misli değerindedir." Bizler de bu anlayıştan yola çıkarak zamanı fethetmenin, ülkemizin göz bebeği Antalya'yı bir dünya markası haline getirmenin gayretindeyiz.

Ecdadımıza olan vefa borcumuzu, tabii güzellikleriyle, turizmiyle, sanatıyla, tarımıyla Antalya'yı her alanda liderliğe taşıyarak ödeyeceğimize inanıyoruz. Antalya'nın fethinin 812'nci yıl dönümü vesilesiyle, vatanımızın bağımsızlığı için can veren tüm şehitlerimizi minnetle yâd ediyor, tüm Antalyalı kardeşlerime selamlarımı iletiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı için Antalya Valisi Münir Karaloğlu da sosyal medya hesapları üzerinden teşekkür etti. Antalyalılar adına Vali Münir Karaloğlu, "Teveccüh ve hassasiyet gösterip kadim şehrimiz Antalya'mızın fetih yıl dönümünü tebrik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tüm Antalyalılar adına saygı ve şükranlarımı arz ederim" ifadelerini kullandı.

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DHA