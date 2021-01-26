Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı müjdesi: "50 milyon doz aşı ülkemize gelecek"

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sosyal Atama Töreni'nde katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada engelli vatandaşlar için verilen destekler ve koronavirüs salgını sürecindeki çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Erdoğan konuşmasının sonunda Türkiye'ye gelecek olan koronavirüs aşılarının doz sayısını da açıkladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Bugün engellilerimizde 2143 ve şehit yakınlarımızdan 370 kişinin toplam 3603 kişinin kamuya atamalarını gerçekleştiriyoruz. Atamalarının hayırlı olmasını diliyorum. Anayasamızda belirtilen sosyal devletin fiiliyata geçirilmesini tebrik ediyorum. Devlet kimsesizlerin kimsesidir.

Devlet korumasındaki çocukların yurtlarda balık istifi şeklinde barındırıldığını gördük. Bu ortamlarda ne düzgün eğitim alıyor ne de meslek sahibi oluyordu. STK'larla işbirliği yaparak yetiştirilme modelini değiştirdik. Çocuklarımızı çok büyük yurtlarda koğuş sisteminden ev sistemine geçtik. Mahallelerde kurarak aynı atmosferi teneffüs etmesini sağladık. Personellerimize eğitim verdik.

ANNELERE VERİLEN DESTEKLER

13 bin 524 çocuğumuzun bakımını bu evlerde sürdürüyoruz. Çocuklarımızın yakınlarıyla yaşamasını sağladık. 652 bine yakın çocuğumuzun ailelerinin yanında hayatını sürdürmesini sağladık. Yüzde 86 doğrudan olmak üzere annelere 6,9 milyar lira destek verdik. Diğer bir uygulama koruyucu aileler uygulamasıdır. 7864 çocuğumuz sıkı denetlenen koruyucu ailelerinin yanında hayatlarına devam ediyor. 795'i özel gereksinimi olan çocuklar. Kimsesiz çocukları evlat edinenlere şükranlarımızı sunuyorum.

2014'te bu çocuklarımızın kamudaki istihdamını kolaylaştırdık. Kendi branşlarında olmasını temin ettik. Devlet korumasındaki çocuk sayısı 21300'dü bugün bu sayı 55 bini aştı. İnşallah daha da yaygınlaştırarak toplumdan kopmamasını temin etmekte kararlıyız. Bir toplumun vicdanını ölçmenin en kestirme yolu engellilere olan davranışına bakmaktır. Ülkemizde yıllarca bu konuda doğru politikalar geliştirilmedi. Toplumdan izole evlerinde yaşamaya mahkum edilmiştir. Üzerinde en çok durduğumuz konulardan biri engellilerin topluma kazandırılmasıdır. 2015'te engelliler kanunu çıkardık.

536 BİNE YAKIN ENGELLİYE BAKIM DESTEĞİ

Engellilerimize bakım hizmeti sunmaya ya da destek olmaya başladık. 536 bine yakın engellimize bakım desteği sağlıyoruz. 541 merkezde yatılı bakım hizmeti veriyoruz. Tüm sağlık hizmetleri GSS kapsamında karşılanıyor. Her kurum için ciddi sıkıntı kaynağı olan raporları dijital ortama taşıdık. Erişilebilirlik konusunda ciddi düzenlemeler yaptık. İstihdamda da devrim niteliğinde adımlar attık.

Yüzde 3'ünün etkin kullanılması için merkezi yerleştirmeye dayalı sistem kurduk. Böylece 2002'de 5770 olan engelli memur sayımızı 58319'a yükselttik. Kamudaki engelli kontenjanlarını yüzde 82 seviyesine çıkardık. İşyerindeki görev dağılımından mesai düzeyine kadar her konuda pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Hayatın içinde yer aldıklarına şahit oluyoruz. Önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz.

KAMUDA İSTİHDAM EDİLEN KİŞİ SAYISI 45 BİNE YAKLAŞTI

Şehitlerimizin bizlere emanet olan yakınları ve gazilerimizin kalbimizde ayrı yeri vardır. Bilerek isteyerek inancı vazifesi uğrunda ölüme yürümesi kadar büyük fedakarlık yoktur. Daima başımızın tacı olmuşlardır. Milletimiz tarihi boyunca şehit yakınlarına ve gazilere sahip çıkmıştır. Devletimiz de bu insanlarımıza çeşitli imkanlar sağlamıştır. Şehit yakınları ve gazilerimizin üzerine titredik. Geçmişten miras aldığımız gazilerimizin haklarını genişlettik.

Tazminattan maaşa her konuda uygulamalara imza attık. Bu kapsamda kamuda istihdam edilen kişi sayısı 6 bin 315'ti. Bugün ise 45 bine yaklaştı. Devlet olarak tüm imkanlarımızı şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin emrine sunmak için şükranlarımızı sunmaya çalışıyoruz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye'nin sahip olduğu altyapı gücü ve sosyal devlet genişliği kriz dönemlerinde oraya çıkıyor. Salgın döneminde GSS gücünü görmekle kalmadık. Sosyal desteklerimizi de test ettik. Salgın döneminde ne sağlık krizi ne de sosyal çöküntü gördük. 46 milyar lirayı geçen verdiğimiz desteklerle ülkemizin ayakta kalmasını sağladık.

AŞI AÇIKLAMASI

En gelişmiş ülkelerde aşı sıkıntısı var. Biz ise aşı konusunda süratle aşılarımızı aldırmaya başladık. İlk etapta inşallah 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek. Aşılamaya devam ediyoruz. En müreffeh ülkelerinden dahi yürek burkan süreci biz geride bırakmayı başardık. Sosyal destek için ayırdığımız rakam 81 milyar lirayı geçiyor."