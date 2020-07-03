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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya ile ilgili açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya ile ilgili açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şişli'de Levent Camii Temel Atma Töreninde gerçekleştirdiği konuşmasında, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili "Biz nasıl dünyanın diğer ülkelerinde kendi vatandaşlarına hizmet veren ibadethanelere karışmıyorsak kimsenin de bizim ibadethanelerimize karışmaya hak ve salahiyeti yoktur." dedi.

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03 Temmuz 2020 Cuma 16:57

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