Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AYM’ye yeni üye ataması

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Anayasa Mahkemesi üyeliğine Yıldız Seferinoğlu seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi Üyeliğine ilişkin atama kararı resmi gazete yayımlandı. Karara göre, Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146 ve 147'nci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6,7 ve 10'uncu maddeleri gereğince Yıldız Seferioğlu seçildi.

Kaynak: İHA