Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE ziyareti öncesi önemli açıklamalar! KDV uyarısında bulundu:" Ters adım atanlara ciddi cezalar uygulayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. BAE ziyaretinin kapsamı hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumu, temel gıda ürünlerin yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi ve Rusya - Ukrayna arasındaki gerilim için konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Biraz sonra geniş bir heyetle Abu Dabi'ye hareket edeceğiz. İlişkilerimizde yeni bir dönemi başlattık. Aralık ayında dışişleri bakanımız, Ocak ayında meclis başkanımız emirlikleri ziyaret ettiler.

Bu ziyaretimle yakaladığım ivmeyi geliştirmeyi, ilişkileri hak ettiği seviyeye ulaşması için gerekli adımları atmayı hedefliyoruz.

BAE ile dostluğumuzun ve kardeşliğimizin yeni 50 yılına şekil verecek adımları ziyaretim sırasında beraberce atacağız.

Körfez Bölgesi'ndeki tüm kardeş ülkelerin güvenliğini ve istikrarını kendimizinkinden ayrı görmüyoruz.

Görüşmeler ve imzalayacağımız anlaşmalarla önemli mesafe alacağımıza inanıyorum. Emirliklerdeki önde gelen yatırımcılarla da bir araya geleceğim.

EMİNE ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU

Eşim benimle bu ziyaretimde birlikte olamayacak çünkü henüz pozitif. Biz hamdolsun negatifiz ama o da tedavi sürecini hafif atlatıyor.

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE KDV'NİN İNDİRİLMESİ

Bu konuyla ilgili gerek Maliye Bakanım gerek Ticaret Bakanım açıklamalarını yaptılar. Kurduğumuz ekiplerle beraber, bizim attığımız adımlara ters adım atanlara ciddi cezalar uygulayacağız. Arzu edilmeyen adımlara atanlara cezalar ağır olacaktır. Buraların kontrolü ve denetimi sürdürülecek.

UKRAYNA-RUSYA ARASINDA YAŞANAN GERİLİM

Biz sadece BAE ve Türkiye arasındaki ilişkileri değil, bölgedeki ilişkileri de masaya yatıracağız. Tabi bunun en önemlisi Ukrayna Rusya gerilimi bunun üzerinde de ıslarla duracağız.

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