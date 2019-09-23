Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli’yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yle bir telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan görüşmesinde MHP lideri Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Bahçeli'den sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı ve kendisine şifa temennisinde bulundu.
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