Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yle bir telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan görüşmesinde MHP lideri Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Bahçeli'den sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı ve kendisine şifa temennisinde bulundu.