Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu ve Binali Yıldırım'a destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, suç örgütü lideri Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım'ın oğlu hakkındaki iddialara ilişkin olarak da konuştu.

"İÇİŞLERİ BAKANIMIZIN YANINDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan," İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde, ülkemizde sağlanan bu huzur ve güven ikliminden duyulan bir rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Terör örgütleri gibi, suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız." dedi.

"BİNALİ YILDIRIM'IN HEDEF ALINMASI ASIL NİYETİ GÖSTERİYOR"

Binali Yıldırım'a da destek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan," Binali Yıldırım'ın da oğlu üzerinden hedef alınması asıl niyeti gösteriyor. Ülkemize yönelik hiçbir saldırıya eyvallah etmedik, bu tezgahı da bozacağız. Bay Kemal, Meral, size buradan ekmek çıkmaz boşuna uğraşmayın. Suç çetelerinin mensuplarını nereye kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Bunları da FETÖ'cüler gibi yargıya getirene kadar peşlerini bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.