Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bu kadim coğrafya acıyı sırtlamakta. Pek çok sorun terör kılıfı altında gizlenmektedir. Coğrafyamızdaki acıların çoğu ülkeler arasındaki savaşlar. Toplumlar arasındaki mücadelelerle değil terör yoluyla ortaya çıkmıştır. Türkiye olarak biz de 35 yıldır terör belasıyla mücadele ediyoruz. Teröristler buldukları her fırsatta vatandaşlarımızın huzurunu bozan kanlı eylemler gerçekleştiriyor. Örgütlerin arkasında bazı güçler var.

Terörün arkasındaki destek kesilmediği için soruna çözüm bulamadık. Terörle mücadele konseptimizde önemli köklü bir değişikliğe gittik. Teröristlerin kapımıza dayanmasını beklemek yerine sorunu kaynağında kurutma kararı aldık. Türkiye komşularının ve egemenlik haklarına saygılıdır. Ama bir şartla buralardan ülkemize yönelik eylemlerden yapılmaması ve düşmanca faaliyetler yürütülmemesidir.

Tek amacımız ülkemize saldırmak için oralarda gezen eli kanlı canileri engellemek ve teröristleri yok etmektir. Kuzey Irak ve Suriye’deki terörle mücadele operasyonları toprak bütünlüğünü hedef almıyor. Fırat’ın doğusunu terörden temizleyerek ülkemizdeki Suriyelilerin dönmelerini sağlayacağız.

Yapmamız gereken tehditlerin üstesinde birlikte gelmek. Biz bu erdemi gösteremezsek tarih tekerrürü kaçınılmazdır. Geçtiğimiz asırda yaladığımız tüm sıkıntılar hepimize ders olmalı

Güvenlik olmadan barış, barış olmadan kalkınma, kalkınma olmadan huzur olmaz, huzur olmadan geleceğe güvenle bakılmaz. Öncelikle terör meselesinde ilkeli bir duruş sergilemek mecburiyetindeyiz.

Batı ve ABD’nin söylediği şu siz Kürtleri öldürüyorsunuz. Bizim mücadelemiz Kürtlerle değil bizim mücadelemiz terör örgütleriyledir. YPG/PKK bunların hepsi terör örgütüdür. Bütün belgeler elimizde .Biz Suriye’yi bölmeye değil orada yaşayanların hukukunu korumak için orada yer alıyoruz.